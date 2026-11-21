چار دہائیوں سے زیر التوا سیکٹر E-12میں ترقیاتی کام شروع
ترقیاتی کاموں کی تکمیل کیساتھ الاٹیز کو گھر تعمیر کرنے کیلئے قبضہ دیا جا رہاE-12/3کی 15گلیوں میں ٹی ایس ٹی، باقی گلیوں میں ارتھ ورک پر کام جاری
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں چار دہائیوں سے زیر التوا سیکٹر E-12میں سیکٹر ڈویلپمنٹ پر کام تیزی سے جاری ہے اور الاٹیز کو پلاٹس کا قبضہ دینے کا عمل جاری ہے، سیکٹر کے مختلف حصوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کیساتھ الاٹیز کو گھر تعمیر کرنے کیلئے قبضہ دیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں سیکٹر E-12کے الاٹیز کی طرف سے گھروں کی تعمیر کیلئے قبضے کے حصول کیلئے متعدد درخواستیں موصول ہوئیں۔ E-12میں مجموعی طور پر 68فیصد سے زائد ترقیاتی کام مکمل کر لئے گئے ہیں۔ سیکٹر E-12/1کی 25گلیوں میں ٹی ایس ٹی (TST)مکمل ہوچکا ہے جبکہ باقی ماندہ گلیوں میں ارتھ ورک بھی مکمل کرلیا گیا ہے۔ اسی طرح سیکٹر E-12/2کی 31گلیوں میں ٹی ایس ٹی مکمل جبکہ باقی گلیوں میں ارتھ اور بیس ورک مکمل ہونے کے بعد ٹی ایس ٹی کا کام جلد شروع کردیا جائیگا۔ سیکٹر E-12/3کی 15گلیوں میں ٹی ایس ٹی جبکہ باقی گلیوں میں ارتھ ورک اور بیس ورک پر تیزی سے کام جاری ہے، E-12/4میں ارتھ ورک کا کام مکمل جبکہ بیس، سب بیس، ڈرینج اور سیوریج کا کام جاری ہے۔ E-12سے متصل مارگلہ روڈ پر بیس، سب بیس، ڈرینج و سیوریج کا کام مکمل ہونے کے بعد سفالٹ کا کام تیزی کیساتھ جاری ہے اور بجلی کی فراہمی کو یقینی بنانے کیلئے انڈر گرائونڈ ورک تیزی سے جاری ہے ۔
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