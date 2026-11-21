پنڈدادنخان، ٹریفک حادثہ میں ایک شخص جاں بحق
کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) پنڈدادنخان میں ڈمپر اور موٹرسائیکل کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک بچی زخمی ہو گئی، جاں بحق ہونے والے اقبال جو گولپور کا رہائشی تھا، ریسکیو ٹیم نے ڈیڈ باڈی اور زخمی بچی کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پنڈدادنخان منتقل کر دیا۔
پنڈدادنخان میں ڈمپر اور موٹرسائیکل کے درمیان خوفناک تصادم کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق جبکہ ایک بچی زخمی ہو گئی، جاں بحق ہونے والے اقبال جو گولپور کا رہائشی تھا، ریسکیو ٹیم نے ڈیڈ باڈی اور زخمی بچی کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال پنڈدادنخان منتقل کر دیا۔
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