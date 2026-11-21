پی این سی اے کے زیر اہتمام واٹر کلر پینٹنگ کی آئوٹ ڈور ورکشاپ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس (پی این سی اے) کے زیراہتمام واٹر کلر پینٹنگ کی آئوٹ ڈور ورکشاپ این پلین ایئر کا انعقاد کیا گیا، جس میں20سے زائد افراد نے شرکت کی۔۔۔۔
ورکشاپ کی نگرانی معروف مصور اور آرٹ ایجوکیٹر طیبہ ادریس قریشی نے کی، جنہوں نے شرکا کو کھلے ماحول میں قدرتی مناظر کا مشاہدہ کرتے ہوئے واٹر کلر پینٹنگ کے فن سے روشناس کرایا۔ ورکشاپ کا بنیادی مقصد شرکا کو این پلین ایئر پینٹنگ کی تکنیک سے متعارف کرانا تھا، جس کے تحت فنکار کسی اسٹوڈیو کے بجائے کھلی فضا میں موجود مناظر اور ماحول کو براہ راست دیکھ کر مصوری کرتے ہیں۔
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