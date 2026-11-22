جہلم پولیس کی کارروائی، اشتہاری گرفتار
کھیوڑہ (نمائندہ دنیا) جہلم پولیس کی مؤثر پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ کے دوران اہم کارروائی، EPPایپ کی مدد سے اغوا کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار اشتہاری مجرم تھانہ صادق آباد، ضلع راولپنڈی پولیس کو اغواء کے مقدمہ میں مطلوب تھا۔
جہلم پولیس کی مؤثر پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ کے دوران اہم کارروائی، EPPایپ کی مدد سے اغوا کے مقدمہ میں مطلوب اشتہاری مجرم گرفتار اشتہاری مجرم تھانہ صادق آباد، ضلع راولپنڈی پولیس کو اغواء کے مقدمہ میں مطلوب تھا۔
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