ایف ای ایس کے تعاون سے 29ویں پائیدار ترقی کانفرنس
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ماہرین اور قانون سازوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی توانائی کی منتقلی کو سماجی تحفظ، غیر رسمی کارکنوں کیلئے قانونی اور۔۔
سماجی تحفظ کا احاطہ، خواتین کے بلامعاوضہ نگہداشت کے کام کو تسلیم کرنے اور منتقلی کی منصوبہ بندی میں ٹریڈ یونینوں اور کمیونٹیز کو شامل کرنے کے ارد گرد بنایا جانا چاہیے۔ یہ تجویز پالیسی گول میز پر دی گئی، جس کا عنوان تھا: \"آب و ہوا کی موافقت پر نظر ثانی: پاکستان کی توانائی کی منتقلی میں مزدور کے حقوق اور دیکھ بھال کی معیشت\"، یہاں ایف ای ایس کے تعاون سے پائیدار ترقی کے پالیسی انسٹی ٹیوٹ کی جانب سے 29ویں پائیدار ترقی کانفرنس میں منعقد ہوئی۔
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