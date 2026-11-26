اوگی ،رکشہ الٹنے سے 2افراد زخمی
اوگی( نمائندہ دنیا ) بتی موڑ پر تیز رفتاری کے باعث رکشہ الٹ گیاجس کے نتیجہ میں دو افراد زخمی ہو گئے جنہیں ریسکیو 1122 نے ہسپتال منتقل کر دیا ۔ زخمی ہونے والوں کی شناخت اعجاز اور نعمان کے نام سے ہوئی ہے ۔ ۔۔۔
بتی موڑ پر تیز رفتاری کے باعث رکشہ الٹ گیاجس کے نتیجہ میں دو افراد زخمی ہو گئے جنہیں ریسکیو 1122 نے ہسپتال منتقل کر دیا ۔ زخمی ہونے والوں کی شناخت اعجاز اور نعمان کے نام سے ہوئی ہے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments