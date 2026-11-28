وفاقی وزیر سید عمران احمد شاہ کی خوشدامن انتقال کر گئیں
اسلام آباد (اے پی پی) وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ کی خوشدامن انتقال کر گئیں، مرحومہ کی نمازِ جنازہ رات 9بجے بحریہ ٹاؤن فیز 4راولپنڈی میں ادا کی گئی جس میں عزیز و اقارب سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔
وفاقی وزیر برائے تخفیف غربت و سماجی تحفظ سید عمران احمد شاہ کی خوشدامن انتقال کر گئیں، مرحومہ کی نمازِ جنازہ رات 9بجے بحریہ ٹاؤن فیز 4راولپنڈی میں ادا کی گئی جس میں عزیز و اقارب سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔
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