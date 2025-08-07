صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر :پابندی کے باوجود منشیات ،گٹکے کی کھلے عام فروخت جاری

  • کراچی
سکھر :پابندی کے باوجود منشیات ،گٹکے کی کھلے عام فروخت جاری

سکھر (بیورو رپورٹ) سکھر شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات اور مضر صحت گٹکے کی کھلے عام فروخت، نوجوان نسل جگر، منہ اور گلے کے کینسر سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی۔

 شہری و سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر ، ایس ایس پی سکھر و دیگر حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے پابندی کے باوجود سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کے مختلف علاقوں پرانا سکھر ، نیو گوٹھ ،نیو پنڈ ،مائیکرو کالونی،غریب آباد ، ڈھک روڈ ،قریشی گوٹھ،سائٹ ایریا ،سوسائٹی،بیراج روڈ ،شمس آباد و دیگر مقامات پر گٹگا، آئس ،منشیات ،شراب و دیگر نشہ آور اشیا کی کھلے عام فروخت جاری ہے ، نوجوانوں کی بڑی تعداد اس لت میں مبتلا ہو کر کینسر سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگی ہے ۔سکھر میں منشیات اور گٹکے ماوے کے بڑھتے استعمال اور کاروبار پر شہری و سماجی حلقوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔ دوسری جانب راجپوت بندھانی ویلفیئر ایسوسی ایشن سکھر کے صدر حاجی محمد شریف بندھانی اور دیگر سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے شہر میں کھلے عام مضر صحت گٹکے ، ماوے ، شراب ،آئس ، چرس سمیت دیگر اشیا کی کھلے عام فروخت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی سندھ،ڈی آئی جی سکھر ریجن،ایس ایس پی سکھر،کمشنر سکھر اور دیگر متعلقہ محکموں سے نوٹس لیکر شہر سے سماجی برائیوں کا خاتمہ کرکے نوجوان نسل کو بچانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

میڈیکل سٹور پر چھاپہ ، سرکاری ادویات برآمد ، انکوائری شروع کردی گئی

مڈھ رانجھا میں سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے دورہو گئیں

بھیرہ:چینی کی مصنوعی قلت، قیمتوں میں ہوشربا اضافہ ہوگیا

نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کا اجلاس غیر قانونی پٹرول پمپ سیل

بلدیہ نے واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کیلئے سرکاری رقبہ مانگ لیا

مکان کے تنازع پر بیوہ پر ڈندوں سے تشدد،شدید زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن