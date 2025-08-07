سکھر :پابندی کے باوجود منشیات ،گٹکے کی کھلے عام فروخت جاری
سکھر (بیورو رپورٹ) سکھر شہر کے مختلف علاقوں میں منشیات اور مضر صحت گٹکے کی کھلے عام فروخت، نوجوان نسل جگر، منہ اور گلے کے کینسر سمیت مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے لگی۔
شہری و سماجی حلقوں میں تشویش کی لہر ، ایس ایس پی سکھر و دیگر حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ ۔ تفصیلات کے مطابق حکومت کی جانب سے پابندی کے باوجود سندھ کے تیسرے بڑے شہر سکھر کے مختلف علاقوں پرانا سکھر ، نیو گوٹھ ،نیو پنڈ ،مائیکرو کالونی،غریب آباد ، ڈھک روڈ ،قریشی گوٹھ،سائٹ ایریا ،سوسائٹی،بیراج روڈ ،شمس آباد و دیگر مقامات پر گٹگا، آئس ،منشیات ،شراب و دیگر نشہ آور اشیا کی کھلے عام فروخت جاری ہے ، نوجوانوں کی بڑی تعداد اس لت میں مبتلا ہو کر کینسر سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہونے لگی ہے ۔سکھر میں منشیات اور گٹکے ماوے کے بڑھتے استعمال اور کاروبار پر شہری و سماجی حلقوں میں شدید تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے ۔ دوسری جانب راجپوت بندھانی ویلفیئر ایسوسی ایشن سکھر کے صدر حاجی محمد شریف بندھانی اور دیگر سماجی تنظیموں کے رہنماؤں نے شہر میں کھلے عام مضر صحت گٹکے ، ماوے ، شراب ،آئس ، چرس سمیت دیگر اشیا کی کھلے عام فروخت پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آئی جی سندھ،ڈی آئی جی سکھر ریجن،ایس ایس پی سکھر،کمشنر سکھر اور دیگر متعلقہ محکموں سے نوٹس لیکر شہر سے سماجی برائیوں کا خاتمہ کرکے نوجوان نسل کو بچانے کا پرزور مطالبہ کیا ہے ۔