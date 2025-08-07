اندرون سندھ:سسر نے غیرت کے نام پر 2 بہوؤں کو قتل کردیا
کندھ کوٹ، لاڑکانہ،کھپرو (نمائندگان دنیا) اندرون سندھ سسر نے غیرت کے نام پر 2 بہوؤں کو قتل کردیا،زرعی زمین کے تنازع پر جھگڑے میں ایک شخص ہلاک، ایک شدید زخمی ہوگیا، خاتون سمیت 2 افراد نے خودکشی کرلی۔
تفصیلات کے مطابق کندھ کوٹ کے تھانہ بخشاپور کی حدود گاؤں بڈھو بھنگوار میں سسر گل بھنگوار نے غیرت کے نام پر اپنی دو بہوؤں رحیماں خاتون اور ریشماں خاتون کو گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ واقعہ کے بعد ملزم فرار ہوگیا۔ پولیس نے لاشیں تحویل میں لے کر اسپتال منتقل کر دیں، جنہیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثا کے حوالے کر دیا گیا۔ واقعہ کا مقدمہ درج نہ ہوسکا۔ جبکہ گاؤں نوراللہ کھوسو میں 8 سالہ بچہ غلام یاسین نندوانی نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ لاڑکانہ کے قریب تھانہ تعلقہ تھانے کی حدود گھاڑی میں ماموں اور بھانجوں کے درمیان زرعی زمین کے تنازع پر جھگڑے میں فائرنگ سے 30 سالہ ابراہیم مغیری ہلاک جبکہ امجد مغیری شدید زخمی ہوگیا۔ پولیس نے لاش اور زخمی کو اسپتال منتقل کردیا۔ پولیس کے مطابق ماموں اور بھانجوں کے درمیان زمین کا تنازع چل رہا تھا جس پر واقعہ پیش آیا۔ آخری اطلاع تک واقعہ کا مقدمہ درج نہ ہوسکا تھا۔ کھپرو کے نواحی گاؤں بانکو چانہیو کے رہائشی نوجوان رکھیل ولد ولی چانہیو نے نامعلوم وجوہات پر خود کشی کرلی، جس کی لاش تعلقہ اسپتال کھپرو لائی گئی۔ دوسرا واقعہ گاؤں بوڑیجی میں پیش آیا جہاں نوجوان شادی شدہ خاتون گنگا زوجہ چیتن کولہی نے گھریلو پریشانی سے تنگ آکر خودکشی کرلی۔ پولیس دونوں واقعات کی تفشیش کررہی ہے ۔