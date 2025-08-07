پڈعیدن :ایک گھنٹے میں 3 افراد سے موٹرسائیکلیں ودیگر اشیا لوٹ لی گئیں
پڈعیدن (نمائندہ دنیا) پڈعیدن کے تمام لنک روڈ عوام کے لئے نوگو ایرایا بن گئے ، ایک گھنٹے میں اسلحے کے زور پر عزیز ملک ، کشمیر خان پٹھان اور دیگر افراد سے 3 موٹرسائیکلیں، نقدی اور موبائل فون چھین لئے گئے ۔
بڑھتی بدامنی کے خلاف متاثرہ افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد نے نصرت کینال پل پر احتجاجی مظاہرہ کیا، سڑک بلاک ہونے سے نوابشاہ سکھر نوشہروفیروز حیدرآباد سمیت دیگر شہروں کو جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی، جس کے باعث لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔