صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پڈعیدن :ایک گھنٹے میں 3 افراد سے موٹرسائیکلیں ودیگر اشیا لوٹ لی گئیں

  • کراچی
پڈعیدن :ایک گھنٹے میں 3 افراد سے موٹرسائیکلیں ودیگر اشیا لوٹ لی گئیں

پڈعیدن (نمائندہ دنیا) پڈعیدن کے تمام لنک روڈ عوام کے لئے نوگو ایرایا بن گئے ، ایک گھنٹے میں اسلحے کے زور پر عزیز ملک ، کشمیر خان پٹھان اور دیگر افراد سے 3 موٹرسائیکلیں، نقدی اور موبائل فون چھین لئے گئے ۔

 بڑھتی بدامنی کے خلاف متاثرہ افراد اور شہریوں کی بڑی تعداد نے نصرت کینال پل پر احتجاجی مظاہرہ کیا، سڑک بلاک ہونے سے نوابشاہ سکھر نوشہروفیروز حیدرآباد سمیت دیگر شہروں کو جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی، جس کے باعث لوگوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیس ریفلنگ شاپس،منی پٹرول پمپس کو11 لاکھ جرمانے

ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ کاسکولوں چلڈرن ہسپتال میں سہولیات جائزہ

سمبڑیال :چینی کا بحران جاری 185تا 200 روپے کلوتک فروخت

پارٹی نے اعتماد کیا تو علاقہ کی بھرپورخدمت کرونگا،بابرعلائوالدین

ڈسکہ :ٹینکی نمبر1کے اردگرد ریڑھی بانوں کے ٹھیلے قائم

لدھیوالہ کے رہائشی بیوپاری سے 1لاکھ 10ہزار لوٹ لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تنے کے درپے ہونے والے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جنگل کا قانون
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
غزہ: قحط اور قحط الرجال
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
پلاسٹک کی تباہ کاریاں
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
کہاں جائیں حضور!
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
چند سبق آموز احادیث …(حصہ ہشتم)
مفتی منیب الرحمٰن