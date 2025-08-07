ٹھاروشاہ :سرکاری اسپتال میں علاج کی سہولت نہ ملنے پر احتجاج
ٹھاروشاہ (نمائندہ دنیا) ٹھاروشاہ کا سرکاری اسپتال مریضوں کے لئے وبال جان بن گیا، شہر اور گردونواح سے آنے والے مریضوں کو علاج کے بجائے پرائیویٹ اسپتالوں میں منتقل کیا جانے لگا،اسپتال انتظامیہ کے خلاف شہری و سماجی رہنمائوں کا احتجاج ۔
تفصیلات کے مطابق ٹھاروشاہ کے شہری و سماجی رہنمائوں عبدالرشید، راول عابد علی میتلو، ساجد راجپوت و دیگر نے نیشنل پریس کلب ٹھاروشاہ پر احتجاج کرتے ہوئے بتایا کہ سرکاری اسپتال میں ڈاکٹر اور ادویات موجود نہیں، تاہم مختلف شعبہ جات،ایکسرے مشین، ڈینٹل یونٹ، لیبارٹری اور خواتین کے لئے الٹرا سائونڈ کی سہولت ہونے کے باوجود مریضوں کا علاج نہیں کیا جاتا ،نئے تعینات ہونے والے ایم ایس نے بھی تاحال خاطر خواہ اقدامات نہیں کئے اور مریضوں کو سہولتیں فراہم نہیں کی ہیں۔ انہوں نے حکام سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ٹھاروشاہ کے سرکاری اسپتال میں ڈاکٹروں اور ادویات کی کمی کو پورا کیا جائے ، اس کے ساتھ دیگر شعبہ جات کو بحال کرکے مریضوں کو سہولیات فراہم کی جائیں بصورت دیگر سخت احتجاج کیا جائے گا۔