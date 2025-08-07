نوشہرو فیروز میں ماڈل تھانے کا افتتاح، دیگر3 قائم کرنیکا اعلان
پڈعیدن، محراب پور (نمائندگان دنیا) ڈی آئی جی شہید بینظیر آباد پرویز احمد چانڈیو نے ماڈل تھانہ نوشہرو فیروز کا افتتاح کر دیا۔
اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈی آئی جی شہید بینظیر آباد نے کہاکہ سندھ حکومت نے سندھ کے ہر ضلع میں 3 ماڈل تھانے قائم کئے ہیں، ایک شہید بینظیر آباد ڈویژن ، ایک سانگھڑ اور ایک نوشہرو فیروز میں ہے ، ہمارے اہلکاروں نے شکایت کی کہ حکومت ہمارے تھانوں کا خیال نہیں رکھتی، اس پر ہم نے آئی جی سندھ کو لکھا کہ تھانے کو کچھ فنڈز دیے جائیں، انہوں نے ایک کروڑ روپے دئیے ، جس سے یہ تھانہ ماڈل بنا، اب ہم نے بجٹ بڑھا دیا ہے اور اس سال مورو، کنڈیارو، محراب پور میں بھی 3 ماڈل تھانے ہوں گے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اب پولیس اہلکاروں کو بڑی سہولیات فراہم کی ہیں، اس نے ہر پولیس اہلکار کو ہیلتھ کارڈ دیا ہے ،کوئی بھی پولیس افسر اپنے بچے کو سرکاری خرچ پر کیڈٹ کالج پڑھنے کے لیے بھیج سکتا ہے ، ہمارے جوانوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اب پولیس افسران اور اہلکار اپنی ڈیوٹی ایمانداری سے کریں۔ جب صحافیوں نے پوچھا کہ ضلع نوشہرو فیروز میں امن و امان کی صورتحال بہت خراب ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ایس ایس پی روحل کھوسو آگئے ہیں اور ان شاء اللہ جلد امن بحال ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نوشہرو فیروز کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کوئی ایس ایس پی نہیں رہ سکتا، گزشتہ چار ماہ میں تین ایس ایس پیز کو تبدیل کیا گیا ہے ۔