آن لائن منشیات سپلائی کرنے والے 2ملزمان گرفتار
کراچی (این این آئی) نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو آن لائن منشیات سپلائی کرنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کرلیا گیا ، جن سے تفتیش کے دوران اہم انکشافات سامنے آئے ۔
ایس ایس پی ایس آئی یو محمد شعیب میمن نے بتایا کہ گرفتار ملزمان کی شناخت شہباز علی اور حمزہ کے نام سے ہوئی ہے ، جنہیں جمشید کوارٹر کے علاقے سے حراست میں لیا گیا۔کارروائی کے دوران ملزمان کے قبضے سے ایک پا ؤسے زائد کرسٹل اور آئس جیسی خطرناک منشیات برآمد کی گئی۔تحقیقات سے انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے آرڈر وصول کرتے اور واٹس ایپ پر صارفین سے لوکیشن لے کر ہوم ڈلیوری کرتے تھے ۔ منشیات کی قیمت آن لائن بینک اکاؤنٹس کے ذریعے وصول کی جاتی تھی، جو کہ جدید طریقہ واردات کو ظاہر کرتا ہے ۔ایس ایس پی کا کہنا تھا کہ ملزمان روزانہ 2 سے 3 کلوگرام منشیات نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کو مختلف علاقوں جن میں درخشاں، ساحل، جمشید کوارٹر اور نیوٹاؤن شامل ہیں میں سپلائی کرتے تھے ۔ ملزمان پولیس کو چکمہ دینے کے لیے ایک نیا طریقہ اپنائے ہوئے تھے ، وہ میڈیسن مارکیٹ سے خالی کیپسول خرید کر ان میں کرسٹل اور آئس بھر کر فروخت کرتے تھے ۔