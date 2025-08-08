صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد:دو نہروں میں 50فٹ چوڑے شگاف،فصل زیرآب

  • کراچی
جیکب آباد:دو نہروں میں 50فٹ چوڑے شگاف،فصل زیرآب

جیکب آباد(نمائندہ دنیا)جیکب آباد کی دو مختلف نہروں میں پڑنے والے بڑے شگافوں کے باعث ہزاروں ایکڑ پر کھڑی دھان کی۔۔

 فصلیں پانی میں بہہ گئیں، تاہم متعلقہ ادارے کی غفلت سے متاثرین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔تفصیلات کے مطابق جیکب آباد کے علاقے دوداپور کے قریب \"کھیر تھر کینال\" سے نکلنے والی کلچ نہر کو گاؤں بشیر جکھرانی کے مقام پر جبکہ تحصیل ٹھل میں موسیٰ اللہ آباد نہر کو ٹانوری واہ کے مقام پر 50،50 فٹ چوڑے شگاف پڑ گئے ۔ ان شگافوں سے نہروں کا پانی قریبی زمینوں میں داخل ہوگیا جس کے نتیجے میں ہزاروں ایکڑ پر کھڑی دھان کی فصل مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے شگافوں کی اطلاع فوری طور پر محکمہ آبپاشی کو دے دی تھی، مگر کئی گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی سرکاری اہلکار موقع پر نہ پہنچا۔پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے زمینیں اور فصلیں مکمل طور پر زیرِ آب آگئیں۔محکمہ آبپاشی کی غیرحاضری کے باعث متاثرہ زمیندار اپنی مدد آپ کے تحت شگاف بند کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔متاثرہ آبادگاروں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سال بھر کی محنت برباد ہوگئی۔ اگر محکمہ آبپاشی کا عملہ وقت پر پہنچتا تو اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا۔ پہلے پانی کے لیے ترستے ہیں، پھر جب آتا ہے تو تباہی لے آتا ہے ۔متاثرین نے مطالبہ کیا ہے کہ شگاف فوری طور پر بند کیے جائیں۔نقصان کا سروے کرکے معاوضہ دیا جائے۔ محکمہ آبپاشی کے غفلت برتنے والے اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔

 

