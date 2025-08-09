صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لانڈھی کی ایک اور فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا

  • کراچی
لانڈھی کی ایک اور فیکٹری میں لگی آگ پر قابو پالیا گیا

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کراچی میں لانڈھی ایکسپورٹ پراسیسنگ زون کی ایک اور فیکٹری میں لگنے والی آگ پر 4 فائر ٹینڈر کی مدد سے قابو پالیا گیا۔

فائر بریگیڈ حکام کے مطابق 4 منزلہ فیکٹری کی چھت پر موجود گتے کے رول میں آگ لگی تھی۔فائر بریگیڈ حکام کے مطابق آگ لگنے کی وجہ سامنے نہیں آسکی جبکہ آگ کے دوران تمام ملازمین کو فیکٹری سے باہر نکال لیا گیا تھا۔واضح رہے کہ گزشتہ روز بھی لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں قائم ایک فیکٹری میں آگ لگ گئی، گھنٹوں آگ کی زد میں رہنے کے بعد فیکٹری گر گئی تھی۔واقعے کے وقت سیکڑوں ورکر فیکٹری میں موجود تھے جنہوں نے بڑی مشکلوں سے جانیں بچائیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
چادر اور چار دیواری
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
اب نرم دل آدمی کیا کرے؟
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
یومِ آزادی‘ حکمرانوں کا یومِ احتساب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک ایران تعلقات اور ترقی کے مواقع
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
خادموں اور مخدوموں کاجشنِ آزادی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
مذاکرات
مفتی منیب الرحمٰن