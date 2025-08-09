صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کورنگی سے ڈکیت گروہ کا سرغنہ پکڑا گیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر) ایس آئی یو / سی آئی اے پولیس نے کورنگی صنعتی ایریا میں کارروائی کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ڈکیت گروہ کے سرغنہ وزیر عرف ملک اجمل کو گرفتار کرلیا۔

ایس ایس پی محمد شعیب میمن کے مطابق ملزم کو کورنگی ناصر کالونی سے حراست میں لیا گیا، جس کے قبضے سے ایک پستول اور موٹر سائیکل برآمد ہوئی۔ ابتدائی تفتیش میں ملزم نے متعدد لوٹ مار کی وارداتوں کا انکشاف کیا۔پولیس کے مطابق ملزم اور اس کے ساتھی اسلحے کے زور پر شہریوں کو لوٹتے اور قیمتی موبائل فون چھین کر آن لائن سیلر ایپلیکیشن کے ذریعے فروخت کرتے تھے ۔ 

 

