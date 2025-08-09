صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واٹرکارپوریشن افسران کیلئے حج قرعہ اندازی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)واٹر کارپوریشن میں افسران کے لیے حج قرعہ اندازی کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں 5 خوش نصیب افسران حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے منتخب ہوئے۔

 تقریب میں ادارے کی اعلیٰ انتظامیہ، افسران اور انجینئرز و آفیسرز ایسوسی ایشن کے نمائندے شریک ہوئے ۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق اس تقریب کے مہمانِ خصوصی سی ای او واٹر کارپوریشن احمد علی صدیقی تھے جبکہ صدر انجینئرز و آفیسرز ایسوسی ایشن ندیم احمد کرمانی، الٰہی بخش بھٹو، تحسین الرحمن شیخ، محمد امین تغلق، ساجد نظام، محمد نواز اور فریدون سمیت دیگر افسران بھی تقریب میں موجود تھے ۔

