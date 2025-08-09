لاڑکانہ:24گھنٹے کے دوران دو نامعلوم افراد کی لاشیں برآمد
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)لاڑکانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران منشیات کے عادی دو نامعلوم افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں۔
شناخت نہ ہونے پر ایدھی سینٹر لاڑکانہ کی انتظامیہ نے دونوں لاشوں کو لاوارث قرار دے کر دفنا دیا۔ایدھی سینٹر کے مطابق پہلی لاش پیر شیر تھانے کی حدود ترک چوک کے علاقے سے ملی، جو تقریباً 65 سالہ نامعلوم شخص کی تھی، جبکہ دوسری لاش علی گوہر آباد تھانے کی حدود ایمپائر روڈ کے علاقے سے برآمد ہوئی، جس کی عمر تقریباً 37 سال بتائی جاتی ہے ۔دونوں لاشیں پولیس نے ضروری کارروائی کے بعد ایدھی سینٹر لاڑکانہ کے حوالے کیں ۔