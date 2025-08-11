صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محراب پور :فائرنگ ودیگر واقعات میں 3افراد جاں بحق

  • کراچی
محراب پور :فائرنگ ودیگر واقعات میں 3افراد جاں بحق

محراب پور (نمائندہ دنیا)لاکھا روڈ تھانہ کی حدود میں واقع گاؤں کریم ڈنو خاص خیلی میں خاص خیلی برادری کے دو گروپوں میں تصادم کے دوران فائرنگ سے مویشی تاجر رحمت اللہ خاص خیلی جاں بحق ہوگیا۔

واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق جھگڑا پرانی دشمنی اور تکرار کے باعث ہوا۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، مزید تفتیش جاری ہے ۔ادھر نواحی گاؤں محمد صادق چانگ میں نواں آباد نہر میں نہانے کے دوران ننگر خان چانگ ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ متوفی ریٹائرڈ پولیس افسر علی حسن چانگ کا بیٹا تھا۔ پولیس نے مقامی غوطہ خور کی مدد سے لاش نکال کر ورثا کے حوالے کردی۔دوسری جانب پھل کے نواحی گاؤں میں گھر کی تعمیر کے دوران شدید گرمی کے باعث مستری نذیر احمد قمبرانی بیہوش ہو کر جاں بحق ہوگیا۔ متوفی کا تعلق مورو شہر سے تھا۔ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر