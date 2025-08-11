محراب پور :فائرنگ ودیگر واقعات میں 3افراد جاں بحق
محراب پور (نمائندہ دنیا)لاکھا روڈ تھانہ کی حدود میں واقع گاؤں کریم ڈنو خاص خیلی میں خاص خیلی برادری کے دو گروپوں میں تصادم کے دوران فائرنگ سے مویشی تاجر رحمت اللہ خاص خیلی جاں بحق ہوگیا۔
واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پولیس کے مطابق جھگڑا پرانی دشمنی اور تکرار کے باعث ہوا۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ، مزید تفتیش جاری ہے ۔ادھر نواحی گاؤں محمد صادق چانگ میں نواں آباد نہر میں نہانے کے دوران ننگر خان چانگ ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ متوفی ریٹائرڈ پولیس افسر علی حسن چانگ کا بیٹا تھا۔ پولیس نے مقامی غوطہ خور کی مدد سے لاش نکال کر ورثا کے حوالے کردی۔دوسری جانب پھل کے نواحی گاؤں میں گھر کی تعمیر کے دوران شدید گرمی کے باعث مستری نذیر احمد قمبرانی بیہوش ہو کر جاں بحق ہوگیا۔ متوفی کا تعلق مورو شہر سے تھا۔ لاش ضروری کارروائی کے بعد ورثا کے حوالے کر دی گئی۔