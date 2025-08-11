حیسکو کا اعلان، 14اگست تک مزید 5فیڈرز لوڈشیڈنگ فری
حیدرآباد (نمائندہ دنیا )حیسکو کے چیف ایگزیکٹیو فیض اللہ ڈاہری نے کہا ہے کہ 14 اگست تک مزید 5 فیڈرز کو لوڈشیڈنگ فری کیا جائے گا، جبکہ حیدرآباد کے تمام فیڈرز کو اس فہرست میں شامل کرنا ہمارا ہدف ہے ۔
وہ شہید امید علی سب ڈویژن میں بورڈ اسٹیڈیم فیڈر یونٹ نمبر 6 کو لوڈشیڈنگ فری کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔انہوں نے بتایا کہ لائن لاسز 20 فیصد اور 100فیصد ریکوری والے علاقوں کو لوڈشیڈنگ سے مستثنیٰ کیا جا رہا ہے ، البتہ کارکردگی کم ہونے پر دوبارہ لوڈشیڈنگ شروع کی جا سکتی ہے ۔فیض اللہ ڈاہری نے کہا کہ بجلی کی فی یونٹ قیمت 44 روپے سے کم کر کے 37 روپے تک لانے کی کوشش جاری ہے ، تاہم بجلی چوری ایک قانونی جرم ہے جس کی روک تھام سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے ۔اس موقع پر چیف پرنٹنگ آفیسر اعجاز شیخ، سپرنٹنڈنٹ انجینئر سہیل شیخ اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ تقریب میں معروف سماجی شخصیت نوید شیخ سمیت علاقہ معززین اور عملہ نے شرکت کی، مہمانوں کو سندھی ٹوپی، اجرک اور یادگاری شیلڈز پیش کی گئیں۔