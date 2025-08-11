صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:ٹریفک جام کا مسئلہ حل نہ ہو سکا،شہری پریشان

  • کراچی
سکھر:ٹریفک جام کا مسئلہ حل نہ ہو سکا،شہری پریشان

سکھر (بیورو رپورٹ)سکھر شہر میں برسوں سے جاری ٹریفک جام کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا، اہم شاہراہوں اور تجارتی مراکز میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں روز کا معمول بن گئیں۔

 مسافر گاڑیوں سمیت عام شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جبکہ سماجی حلقوں نے بالا حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سکھر کے تجارتی و کاروباری مراکز، اہم شاہراہوں اور مصروف مارکیٹوں میں دکانوں کے باہر تجاوزات، سامان کی بھرمار اور غلط پارکنگ کے باعث صبح اور شام کے اوقات میں کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر