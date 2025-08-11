سکھر:ٹریفک جام کا مسئلہ حل نہ ہو سکا،شہری پریشان
سکھر (بیورو رپورٹ)سکھر شہر میں برسوں سے جاری ٹریفک جام کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا، اہم شاہراہوں اور تجارتی مراکز میں گاڑیوں کی لمبی قطاریں روز کا معمول بن گئیں۔
مسافر گاڑیوں سمیت عام شہریوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے ، جبکہ سماجی حلقوں نے بالا حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ سکھر کے تجارتی و کاروباری مراکز، اہم شاہراہوں اور مصروف مارکیٹوں میں دکانوں کے باہر تجاوزات، سامان کی بھرمار اور غلط پارکنگ کے باعث صبح اور شام کے اوقات میں کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتا ہے ۔