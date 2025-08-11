کشمور کے نوجوان محمد عمر خان کا عالمی اعزاز
کشمور (نمائندہ دنیا)کشمور گڈو کے نوجوان محمد عمر خان نے ملیشیا میں منعقدہ ہیرو کپ ٹیکوانڈو چیمپئن شپ کے فائنل راؤنڈ میں شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے حریف کو شکست دے کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔
یہ اعزاز دنیا کے بہترین کھلاڑیوں کے درمیان جیتنا ہر کھلاڑی کا خواب سمجھا جاتا ہے ، جسے محمد عمر خان نے اپنی محنت، عزم اور صلاحیت کے بل بوتے پر حقیقت بنا دیا۔اس شاندار کامیابی نے نہ صرف ضلع کشمور کا نام عالمی اسٹیج پر روشن کیا بلکہ پورے پاکستان کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ گولڈ میڈل کی خبر جیسے ہی وطن پہنچی تو گاؤں، محلوں اور بازاروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اہلِ علاقہ جشن کی تیاریوں میں مصروف ہیں اور محمد عمر خان کو \"اصل ہیرو\" قرار دے رہے ہیں۔