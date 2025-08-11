ہاؤس آف جونیئر لیڈر اور آئی بی اے میرپورخاص کیمپس میں معاہدہ
میرپورخاص(پ ر )پاکستان میں سافٹ اسکلز کی تعلیم کو فروغ دینے اور اسے تعلیمی نظام کا مؤثر حصہ بنانے کے سلسلے میں ہاؤس آف جونیئر لیڈر اور آئی بی اے سکھر یونیورسٹی (میرپورخاص کیمپس)کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے ۔
تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس آئی بی اے سکھر یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر غلام مجتبیٰ شیخ نے کہا کہ ترقی یافتہ ممالک کی طرح پاکستان میں بھی سافٹ اسکلز کو تعلیمی نصاب میں شامل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔چیف کوآرڈینیٹر ہاؤس آف جونیئر لیڈر انجینئر محمد شرجیل اقبال نے کہا کہ ادارے کا مقصد سافٹ اسکلز کو باضابطہ تعلیمی نصاب کا حصہ بنانا ہے۔