جے یوآئی سکھر کا 11ستمبر کے امن مارچ میں بھرپور شرکت کااعلان
سکھر (بیورو رپورٹ)جمعیت علماء اسلام (ف)ضلع سکھر کی مجلسِ عمومی کا اجلاس جامعہ حمادیہ مظہر العلوم منزل گاہ سکھر میں مولانا محمد صالح انڈھڑ کی زیرِ صدارت منعقد ہوا۔
اجلاس کی کارروائی حافظ عبدالحمید مہر نے چلائی، جبکہ مولانا سائیں عبدالقیوم ہالیجوی، علامہ ناصر محمود سومرو اور مفتی سعود افضل ہالیجوی نے خصوصی شرکت کی۔اجلاس میں مفتی شفیع محمد انڈھڑ، مولانا غلام علی ڈیپر، مولانا عبدالحمید مہر، مولانا علی اکبر عباسی، مفتی ذبیح اللہ جتوئی، مولانا عبد الکریم عباسی، قاری عبدالغفار سومرو سمیت دیگر علماء و اراکین مجلس عمومی نے شرکت کی۔اجلاس میں 11 ستمبر کو کشمور سے کراچی تک ہونے والے امن مارچ کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا اور متفقہ طور پر فیصلہ کیا گیا کہ سکھر سے ہزاروں کارکنان کا قافلہ روانہ ہوگا۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ جمعیت علماء اسلام ملک میں اسلام کے عادلانہ نظام کے قیام کے لیے اپنی سیاسی و پارلیمانی جدوجہد جاری رکھے گی۔ پاکستان کی بنیادوں میں برصغیر کے ہزاروں مسلمانوں کا خون شامل ہے ، اور ہم اسے رائیگاں نہیں جانے دیں گے ۔ ملک کے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے جمعیت کا ہر کارکن مضبوط دیوار بنے گا۔مقررین نے کہا کہ سندھ کے امن و امان کی صورتحال تشویشناک ہے اور امن کارواں اس سلسلے میں اہم سنگِ میل ثابت ہوگا۔شرکاء نے یقین دہانی کرائی کہ 11 ستمبر کا امن مارچ سندھ ہی نہیں بلکہ ملک کی سیاسی تاریخ میں ایک یادگار دن کے طور پر درج ہوگا۔