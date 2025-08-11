میرپورخاص میں ملی نغموں کے مقابلے ،طلبہ میں انعامات تقسیم
میرپورخاص (بیورو رپورٹ)میئر میونسپل کارپوریشن عبدالرؤف غوری نے کہا ہے کہ زندہ قومیں اپنے شہیدوں کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہیں، پاکستان بھی انہی قربانیوں کا ثمر ہے ۔
وہ میونسپل کارپوریشن کی جانب سے پاکستان کی 78ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ ملی نغموں کے مقابلے سے خطاب کر رہے تھے ۔تقریب میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز کے طلبہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مہمان خصوصی میئر عبدالرؤف غوری اور ڈپٹی میئر سمیرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان ہماری پہچان اور ایٹمی طاقت ہے ، کوئی دشمن میلی نظر سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔مقابلوں میں پرائیویٹ اسکولز کی کیٹیگری میں پہلی پوزیشن ایسٹرن پبلک ہائی اسکول، دوسری سٹی گرامر ہائی اسکول اور تیسری سینٹ مائیکل ہائی اسکول نے حاصل کی۔ گورنمنٹ اسکولز میں پہلی پوزیشن گورنمنٹ شاہ عبداللطیف کالج، دوسری گورنمنٹ بھانسنگھ آباد گرلز ہائی اسکول اور تیسری گورنمنٹ دارالقاسمیہ ہائی اسکول کے حصے میں آئی۔ اختتامی تقریب میں پوزیشن ہولڈرز کو اعزازی شیلڈز اور تعریفی سرٹیفکیٹس دیے گئے۔