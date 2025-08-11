جماعت اسلامی کے رہنماؤں کی نیاز انصاری کے انتقال پر تعزیت
ٹنڈوآدم (نمائندہ دنیا)جماعت اسلامی پاکستان کے مرکزی ڈپٹی جنرل سیکریٹری ممتاز حسین سہتو نے ٹنڈو آدم پہنچ کر جماعت اسلامی کے دیرینہ رکن نیاز احمد انصاری کے انتقال پر ان کے صاحبزادوں اسحاق احمد انصاری، اعجاز احمد انصاری اور پوتوں طلحہ اسحاق و زید اسحاق سے تعزیت کی اور مرحوم کی مغفرت و بلندیٔ درجات کے لیے دعا کی۔
اس موقع پر امیر جماعت اسلامی ٹنڈو آدم سید عریف اللہ سیفی، نائب امیر حاجی نور حسن، مشتاق احمد عادل، حاجی رشید احمد، سید ارشد شاہ، واحد انصاری، فرید احمد انصاری و دیگر کارکنان بھی موجود تھے ۔ممتاز حسین سہتو نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔