تنخواہ،مراعات کیلئے حکومت و اپوزیشن ایک پیج پر، کاشف شیخ
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) جماعت اسلامی سندھ کے امیر کاشف سعید شیخ نے کہا ہے کہ سندھ اسمبلی میں اراکین کی تنخواہوں میں اضافے کا بل مہنگائی، غربت اور ڈاکوراج کے شکار عوام کے زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہے ۔
ان کا کہنا تھا کہ صرف جماعت اسلامی کے ایم پی اے محمد فاروق فرحان نے اس بل کی مخالفت کی۔انہوں نے کہا کہ حکومت کی نااہلی کے باعث کراچی سے کشمور تک پورا سندھ لاقانونیت اور بدامنی کی آگ میں جل رہا ہے ۔ ڈاکے ، قتل و غارت گری، قبائلی تصادم اور معصوم بچوں کے اغوا کے واقعات معمول بن چکے ہیں، مگر منتخب نمائندے امن قائم کرنے اور جرائم کے خاتمے میں کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ۔ تنخواہوں اور مراعات کے لیے حکومت و اپوزیشن ایک پیج پر ہیں، جو انتہائی تشویشناک ہے ۔ انہوں نے مزید کہاکہ پیپلز پارٹی نے سترہ سال کے اقتدار میں کرپشن اور وسائل کی لوٹ مار میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ۔لاڑکانہ ڈویژن کے ذمہ داران کے اجلاس میں کارکردگی رپورٹ، ممبر سازی مہم، عوامی کمیٹیوں اور دیگر دعوتی و تنظیمی امور کا جائزہ لیا گیا۔اجلاس میں جیکب آباد، شکارپور، کشمور کندھ کوٹ، قمبر شہدادکوٹ، دادو اور لاڑکانہ کے ضلعی امراء، جنرل سیکریٹریز، یوتھ صدور اور بڑی مقامی جماعتوں کے ذمہ داران شریک ہوئے ، جبکہ صوبائی نائب امیر حافظ نصراللہ چنا، جنرل سیکریٹری محمد یوسف، نائب قیم امداد اللہ بجارانی اور معاون خصوصی زاہد حسین راجپر بھی موجود تھے۔