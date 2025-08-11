صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی مزاحمت پرفائرنگ سے نوجوان زخمی

  • کراچی
ڈکیتی مزاحمت پرفائرنگ سے نوجوان زخمی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ابراہیم حیدری لاشاری محلے میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پرمسلح ملزمان کی فائرنگ سے نوجوان زخمی ہوگیا۔

تفصیلات کے مطابق ابراہیم حیدری تھانے کے علاقے لاشاری محلے میں نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوگیا جسے فوری طورپرسول اسپتال منتقل کردیا گیا جہاں زخمی نوجوان کی شناخت 27 سالہ حمزا علی ولد اسلام علی کے نام سے کی گئی،ابراہیم حیدری پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پرپیش آیا ہے پولیس اس حوالے سے مزید تفتیش کررہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر