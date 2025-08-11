ڈکیتی مزاحمت پرفائرنگ سے نوجوان زخمی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ابراہیم حیدری لاشاری محلے میں ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پرمسلح ملزمان کی فائرنگ سے نوجوان زخمی ہوگیا۔
تفصیلات کے مطابق ابراہیم حیدری تھانے کے علاقے لاشاری محلے میں نامعلوم مسلح ملزمان کی فائرنگ سے ایک نوجوان زخمی ہوگیا جسے فوری طورپرسول اسپتال منتقل کردیا گیا جہاں زخمی نوجوان کی شناخت 27 سالہ حمزا علی ولد اسلام علی کے نام سے کی گئی،ابراہیم حیدری پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ڈکیتی کی واردات کے دوران مزاحمت پرپیش آیا ہے پولیس اس حوالے سے مزید تفتیش کررہی ہے ۔