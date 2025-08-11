صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینڈز پٹ کے قریب نوجوان سمندر میں ڈوب کرجاں بحق

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ہاکس بے سینڈزپٹ کے قریب سمندر میں ڈوب کر ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔

 متوفی نوجوان کی شناخت 22 سالہ طلحہ ولد خالد محمود کے نام سے کی گئی،ماڑی پورپولیس کے مطابق متوفی نوجوان کا آبائی تعلق لاہور سے تھا اورمتوفی اپنے بھائی اوردیگردوستوں کے ہمراہ نارتھ ناظم آباد میں واقع اپنے دوست کے گھر آئے ہوئے تھے ، تمام نوجوان صبح 6 بجے کے قریب ہاکس بے سینڈزپٹ پہنچے اور آدھے گھنٹے کے قریب نوجوان سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا ۔ادھر لیاری رانگی واڑہ میں گھر میں زہریلی سے کھانے سے ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا ۔

 

