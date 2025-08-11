سینڈز پٹ کے قریب نوجوان سمندر میں ڈوب کرجاں بحق
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ہاکس بے سینڈزپٹ کے قریب سمندر میں ڈوب کر ایک نوجوان جاں بحق ہو گیا۔
متوفی نوجوان کی شناخت 22 سالہ طلحہ ولد خالد محمود کے نام سے کی گئی،ماڑی پورپولیس کے مطابق متوفی نوجوان کا آبائی تعلق لاہور سے تھا اورمتوفی اپنے بھائی اوردیگردوستوں کے ہمراہ نارتھ ناظم آباد میں واقع اپنے دوست کے گھر آئے ہوئے تھے ، تمام نوجوان صبح 6 بجے کے قریب ہاکس بے سینڈزپٹ پہنچے اور آدھے گھنٹے کے قریب نوجوان سمندر میں نہاتے ہوئے ڈوب گیا ۔ادھر لیاری رانگی واڑہ میں گھر میں زہریلی سے کھانے سے ایک نوجوان جاں بحق ہوگیا ۔