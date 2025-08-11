سہراب گوٹھ ٹاؤن میں جشن آزادی کے موقع پر معرکہ حق تقریب کا انعقاد
کراچی(این این آئی)اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 78 ویں جشن آزادی کی خوشی کے موقع پر سہراب گوٹھ ٹان میں ایک پرجوش اور یادگار تقریب معرکہ حق کے عنوان سے منعقد کی گئی۔ یہ عظیم الشان پروگرام چیئرمین سہراب گوٹھ ٹاؤن، لالا عبدالرحیم کی زیرِ نگرانی شاندار انداز میں ترتیب دیا گیا۔
جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کر کے ملی جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔تقریب میں خصوصی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے صدر سینیٹر نثار احمد کھوڑو، جنرل سیکرٹری سینیٹر سید وقار مہدی، صوبائی وزیر سندھ ناصر حسین شاہ سمیت پیپلز پارٹی کے دیگر عہدیداران، ذمہ داران اور منتخب بلدیاتی نمائندگان نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ شرکا نے تقریب کو شاندار اور یادگار بنانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔اس موقع پر پاکستان کے نامور اور مقبول فنکاروں و اداکاروں نے اپنی شاندار پرفارمنسز پیش کیں، جنہیں حاضرین نے خوب سراہا۔