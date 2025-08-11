صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان اورفوج سے محبت خون میں شامل ،چیئرمین اورنگی ٹاؤن

  • کراچی
کراچی(این این آئی)ٹاؤن چیئرمین اورنگی جمیل ضیانے کہاہے کہ پاکستان اورفوج سے محبت میرے خون میں شامل ہے ۔اس ملک کی اپنی جان کانذرانہ پیش کرنے کاموقع ملاتو ایک پل بھی دیر نہیں لگاؤں گا۔

آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار کامیابی پرجشن مناناسب کا حق ہے ۔جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ اورنگی ٹاؤن میں 14 اگست اور معرقہ حق کو پورے ملی جوش جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے ۔ اس روز بہادر افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں نے پوری دنیامیں اپنا لوہا منواکر پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند کر دیے ہیں۔اورنگی میں یومِ معرکہ حق منانے کاریکارڈ قائم کیاجائے گا۔دشمن کی کوئی بھی سازش پاکستانی قوم اور  مسلح افواج کے عزم وجذبے کو ختم نہیں کرسکتی۔

