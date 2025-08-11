مسلم لیگ(ن)کے تحت جشن آزادی کی تقریب
کراچی(این این آئی)پاکستان مسلم لیگ(ن)کے تحت اتوار کو لیاقت آباد ڈاکخانہ چورنگی پر جشن آزادی اور معرکہ حق کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیاگیا۔
تقریب کی صدارت مسلم لیگ ن سندھ کے صدر بشیر میمن نے کی ۔پروگرام کے آرگنائزر مسلم لیگ ن کے رہنماپیر زادہ سید مرتضی الحسن جیلانی تھے ۔تقریب میں ن لیگ کے رہنماؤں اسد عثمانی، اسلم خٹک ،دانش چیمہ اور دیگر موجود تھے ۔تقریب میں پرچم کشائی کی گئی اور کیک کاٹا گیا۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بشیر میمن نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج نے بھارت کو عبرت ناک شکست دی ۔جس پر وزیراعظم شہباز شریف ،فیلڈ مارشل سیدعاصم منیر سمیت پوری فوج کو سلام پیش کرتے ہیں۔