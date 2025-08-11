ناصر بھائی کی جدوجہد مشعل راہ،راشد سلفی
کراچی(سٹی ڈیسک )سماجی رہنما مرحوم محمد ناصر عرف ناصر بھائی، جو گزشتہ برس اس دنیا سے رخصت ہو گئے ، کو ان کی بے مثال خدمات کے اعتراف میں خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔
سائیگاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری راشد مہتاب سلفی نے کہا ناصر بھائی کے خدمتِ خلق کے جذبے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ راشد مہتاب نے مزید کہا کہ ناصر بھائی نے معاشرے میں مثبت وصحتمندانہ سرگرمیوں کے لیے بے لوث محنت کی، جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کی جدوجہد اور کردار نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے ۔ سائیگاؤں ویلفیئر اس بات کا عزم کرتی ہے کہ مرحوم کے سماجی کاموں کو آگے بڑھایا جائے گا۔