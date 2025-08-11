صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناصر بھائی کی جدوجہد مشعل راہ،راشد سلفی

  • کراچی
ناصر بھائی کی جدوجہد مشعل راہ،راشد سلفی

کراچی(سٹی ڈیسک )سماجی رہنما مرحوم محمد ناصر عرف ناصر بھائی، جو گزشتہ برس اس دنیا سے رخصت ہو گئے ، کو ان کی بے مثال خدمات کے اعتراف میں خراجِ عقیدت پیش کیا گیا۔

سائیگاؤں ویلفیئر ایسوسی ایشن کے جنرل سیکریٹری راشد مہتاب سلفی نے کہا ناصر بھائی کے خدمتِ خلق کے جذبے کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ راشد مہتاب نے مزید کہا کہ ناصر بھائی نے معاشرے میں مثبت وصحتمندانہ سرگرمیوں کے لیے بے لوث محنت کی، جس میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، ان کی جدوجہد اور کردار نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہے ۔ سائیگاؤں ویلفیئر اس بات کا عزم کرتی ہے کہ مرحوم کے سماجی کاموں کو آگے بڑھایا جائے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
نیا ’علمی‘ مقدمہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
سیانی مائی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
باس نہیں دوست… صدی کا مکالمہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
سٹاک ایکسچینج، سرمایہ کاری اور ایران تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
14 اگست 2025ء
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حقوقِ زوجین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر