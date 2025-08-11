صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کراچی(این این آئی)سندھ پروفیسرز اینڈ لیکچرز ایسوسی ایشن (سپلا)کے مرکزی صدر منور عباس سمیت دیگر رہنماؤں نے کہا ہے۔

 کہ اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی کی جانب سے وقت سے کچھ روز قبل بارہویں جماعت سائنس پری میڈیکل گروپ کے سالانہ امتحانات برائے 2025 کے نتائج کا اعلان کر کے سندھ کے تمام تعلیمی بورڈز سے سبقت لے لیجو کہ خوش آئند ہے ۔کئی سال بعد نتائج وقت سے پہلے جاری ہوئے جو ہمارے موقف کی تائید بھی ہے کہ تعلیمی بورڈز میں ماہرین تعلیم کو تعینات کیا جائے ۔ پروفیسر فقیر محمد لاکھو کی بطور چیئرمین تعیناتی اس بات کا ثبوت ہے ۔ 

 

