ایم ڈی سالڈ ویسٹ کاشجرکاری کو فروغ دینے کا عزم

  • کراچی
ایم ڈی سالڈ ویسٹ کاشجرکاری کو فروغ دینے کا عزم

کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈنے کہا ہے کہ یومِ آزادی کے موقع پر عہد کریں کہ ملک کی خدمت کریں گے اور ملک کی ترقی کے لئے اپنا کردار ادا کریں گے ۔

 ہمیں اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے اور شجرکاری کو فروغ دینے کا عزم کرنا ہے ۔ فرئیرہال میں تین روزسے جاری فیملی فیسٹیول میں انہوں نے کہا کہ ایسی تقریبات نہ صرف عوام کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہیں بلکہ قومی یکجہتی اور حب الوطنی کے جذبات کو بھی فروغ دیتی ہیں۔ فیریئر ہال میں جاری فیملی فیسٹیول میں عوام کے لیے رنگا رنگ پروگرامزجاری ہیں۔علاوہ ازیں ایونٹ کے دوسرے مرحلے میں 11 سے 13 اگست تک شاہراہِ قائدین پر ایک خوبصورت پکچر گیلری سجائی جائے گی جس میں پاکستان کے ہیروز اور شہداء کو خراجِ تحسین پیش کیا جائے گا۔

