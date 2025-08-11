صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ کے رہنماؤں اورسیکڑوں کارکنوں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت

  • کراچی
ن لیگ کے رہنماؤں اورسیکڑوں کارکنوں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)پاکستان پیپلز پارٹی ملیر کے زیر اہتمام ایک شاندار اور پروقار گرینڈ شمولیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔

 جس میں صدر پیپلز پارٹی ملیر راجہ عبدالرزاق بلوچ، جنرل سیکرٹری امداد جوکھیو اور سیکرٹری اطلاعات شاہجہان خان کی موجودگی میں پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رہنما بخت روان، ایاز بنگش، شاہ حسین اور مفتی عبداللہ نے سیکڑوں ساتھیوں کے ہمراہ پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا۔ تقریب میں رکن صوبائی اسمبلی محمود عالم جاموٹ، ٹاؤن چیئرمین نذیر احمد بھٹو، جان عالم جاموٹ، اورنگزیب خان، امیر جت، کشکول خان،  مختلف یوسیز کے صدور و جنرل سیکرٹریز نے شرکت کی۔

