متحدہ کی جشن آزادی کی تقریبات جاری،پرچم کشائی

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تحت جشنِ آزادی کی تقریبات شہر بھر میں شاندار جوش و خروش کے ساتھ جاری ہیں۔ عوام اور کارکنان نے نہ صرف آزادی کی خوشیاں منائیں بلکہ پاکستان کے استحکام، خوشحالی اور بلا رنگ، نسل، زبان کی تفریق کے متحد رہنے کا عہد بھی کیا۔

اس سلسلے میں ملیر ٹاؤن میں ’’معرکہ حق ۔ ایامِ جشنِ آزادی‘‘ کے عنوان سے مین سعودآباد چورنگی پر ایک شاندار تقریب منعقد ہوئی، جہاں حق پرست رکن قومی اسمبلی آسیہ اسحاق، رکن قومی اسمبلی خواجہ اظہار الحسن، رکن سندھ اسمبلی سید شارق جمال، رکن سی او سی سید نیر رضا، وسیم احمد، ٹاؤن و یوسی کے ذمہ داران اور کارکنان نے پرچم کشائی کی اور کیک کاٹا۔ اس موقع پر پاکستان زندہ باد کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ اسی طرح لیاقت آباد ٹاؤن میں جشنِ آزادی کا مرکزی پروگرام منعقد ہوا، جس میں ایم این اے احمد سلیم صدیقی، رُکن قومی اسمبلی خواجہ اظہار الحسن، ایم پی اے افتخار عالم، ایم پی اے معاذ محبوب، اراکین سی او سی، ٹاؤن و یوسی ذمہ داران، کارکنان اور عوام کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ رہنماؤں نے پرچم کشائی اور کیک کاٹنے کے بعد اپنے خطاب میں کہا کہ ’’ہم ہجرت پر مجبور نہیں، ہجرت پر معمور تھے ‘‘ اور آج اسی جذبے کے ساتھ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے سفر کو آگے بڑھائیں گے ۔ انہوں نے کہا کہ آزادی لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے ، اور ہر پاکستانی پر لازم ہے کہ اپنے حصے کا کردار ایمانداری سے ادا کرے ۔

