شاہ لطیف بھٹائی ؒکے عرس میں تین روزہ مقابلے اختتام پذیر
مٹیاری (رپورٹ:عمران راجپوت)صوفی بزرگ شاہ لطیف بھٹائی کے عرس کے اختتامی روز قائم مقام سجادہ نشین سید مصطفی شاہ نے شاہ لطیف کا روایتی لباس پہن کر مزار پر حاضری دی اور غیر سرکاری طور پر عرس کا اختتام کیا۔
انہوں نے زائرین اور مریدین کو زیارت کروائی۔ اس موقع پر بلڑی شاہ کریم کے سجادہ نشین سید اسد شاہ، سید جواد شاہ اور دیگر بھی ان کے ہمراہ تھے ۔سید مصطفی شاہ نے کہا کہ شاہ لطیف نہ صرف دین کے داعی تھے بلکہ محبت اور اخوت کے بھی پیغامبر تھے ۔ ان کے کلام پر عمل پیرا ہو کر معاشرتی رنجشیں ختم کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے پاکستان سمیت پوری انسانیت کے لیے دعا کی۔علاوہ ازیں حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 282 ویں عرس کے موقع پر محکمہ یوتھ افیئرز و اسپورٹس سندھ کے زیرِ اہتمام، ڈسٹرکٹ اسپورٹس آفیسر مٹیاری جلیل احمد ہالیپوٹو کی قیادت میں تین روزہ \"ملاکھڑا\" مقابلے اختتام پذیر ہوئے ۔ اس ایونٹ میں ملک بھر سے تقریباً 400 پہلوانوں نے شرکت کی اور جانٹو، پاسو، قینچی سمیت دیگر روایتی داؤ پیچ کا مظاہرہ کر کے شائقین سے بھرپور داد سمیٹی۔عرس کے آخری روز 11 اگست کو فائنل میچ میں صوبائی سیکریٹری اسپورٹس منور مہیسر مہمانِ خصوصی تھے ، جنہوں نے فاتح پہلوانوں کو انعامات اور شیلڈز پیش کیں۔ تین روزہ مقابلوں نے نہ صرف سندھ کی پہلوانی روایات کو اجاگر کیا بلکہ ہزاروں مقامی و بیرونی شائقین کے لیے تفریح کا بہترین ذریعہ بنے۔