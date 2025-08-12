صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
ٹھٹھہ:چہلم امام حسین ؓپر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کاحکم

ٹھٹھہ (نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر منور عباس سومرو کی زیر صدارت دربار ہال مکلی میں اجلاس منعقد ہوا، جس میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کے موقع پر سیکیورٹی، صفائی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔

 اجلاس میں ایس ایس پی فاروق احمد بجارانی، اسسٹنٹ کمشنر شاکر فہیم، رینجرز انسپکٹر اکرم، محکمہ صحت، میونسپل، ٹاؤن، حیسکو، ریسکیو 1122 اور دیگر اداروں کے افسران سمیت علما اور سماجی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ڈپٹی کمشنر نے علما سے اپیل کی کہ چہلم کے موقع پر مذہبی ہم آہنگی، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیں ،تاکہ مجالس اور ماتمی جلوس پرامن اختتام پذیر ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ضلع ٹھٹھہ ہمیشہ امن کا گہوارہ رہا ہے ، پولیس اور رینجرز مشترکہ طور پر فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں گے ۔تمام اداروں کو ہدایت دی گئی کہ چہلم کے موقع پر شہروں کی صفائی، پینے کے پانی کی فراہمی، ماتمی جلوسوں کے راستوں پر میڈیکل کیمپس اور ایمبولینس کی موجودگی کو یقینی بنایا جائے ۔ حیسکو کو ہدایت کی گئی کہ رات کے اوقات میں لوڈشیڈنگ سے گریز اور بجلی کی تاروں کی مرمت کی جائے ۔ایس ایس پی فاروق احمد بجارانی نے کہا کہ کانٹیجنسی پلان کے تحت تمام سیکیورٹی اقدامات مکمل کر لیے گئے ہیں اور سوشل میڈیا پر مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

 

