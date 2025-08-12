صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:مقابلوں میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد

لاڑکانہ (بیورو رپورٹ) لاڑکانہ پولیس نے دو الگ الگ مبینہ مقابلوں میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کر لیے اور ان کے قبضے سے اسلحہ برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے ۔

ایس ایس پی لاڑکانہ احمد فیصل چودھری کے مطابق تھانہ لاشاری کی حدود میں لاشاری پل اور تھانہ ماھوٹا کی حدود مری پھاٹک کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کا آمنا سامنا ہوا، جس کے دوران دو طرفہ فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ کے نتیجے میں دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار ہوئے ، جن کی شناخت غلام حسین کنگو اور اللہ بخش ابڑو کے نام سے ہوئی۔پولیس کے مطابق دونوں ملزمان متعدد سنگین مقدمات اور سنگین جرائم میں ملوث ہیں، جبکہ ان سے مزید تفتیش جاری ہے۔

 

