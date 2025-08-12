صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کندھ کوٹ:شوہر نے سیاہ کاری کے الزام میں بیوی کو قتل کر دیا

  • کراچی
کندھ کوٹ:شوہر نے سیاہ کاری کے الزام میں بیوی کو قتل کر دیا

کندھ کوٹ (نمائندہ خصوصی) کندھ کوٹ کے قریب تھانہ رسالدار کی حدود میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں ملزم شوہر محب جکہرانی نے مبینہ سیاہ کاری کے الزام میں اپنی 33 سالہ بیوی عابدہ خاتون کو پسٹل سے فائر مار کر قتل کر دیا اور موقع سے فرار ہو گیا۔

اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور مقتولہ کی لاش کو تحویل میں لے کر سول اسپتال کندھ کوٹ منتقل کیا، جہاں ضروری قانونی کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔پولیس کے مطابق ملزم نے بیوی کو سیاہ کاری کے الزام میں قتل کیا۔ واقعے کی مزید تفتیش جاری ہے ۔ آخری اطلاع تک مقدمہ درج نہ ہو سکا اور نہ ہی ملزم کو گرفتار کیا جا سکا تھا۔

 

لاہور

