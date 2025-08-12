ہندو پنچایت کی جشنِ آزادی ،اقلیتوں کے دن کی مناسبت سے تقریب
لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)ہندو پنچایت کی جانب سے ہندو دھرم شالہ میں 14 اگست یومِ آزادی، معرکۂ حق اور اقلیتوں کے دن کے موقع پر تقریب منعقد کی گئی۔
تقریب میں چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل اعجاز احمد لغاری، میئر انور علی لُہر، اور دیگر شخصیات نے شرکت کی۔ قومی پرچم کشائی، کیک کاٹنے اور ملکی سلامتی کے لیے دعا کے بعد مقررین نے کہا کہ پاک فوج نے معرکۂ حق میں بھارت کو شکست دے کر بہادری کی مثال قائم کی، اور ہم ملک کے دفاع کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ادھر دڑی ٹاؤن کی جانب سے 14 اگست یومِ آزادی اور معرکۂ حق کی خوشی میں 13 اگست کو آرٹس کونسل آف پاکستان لاڑکانہ میں جشنِ آزادی کی تقریب منعقد کی جائے گی، جس میں ملک کے نامور گلوکار اور مزاحیہ فنکار شرکت کریں گے ۔ چیئرمین دڑی ٹاؤن شاہ رخ انور سیال نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ تقریب میں شاندار آتشبازی، 14 اگست کا کیک کاٹنے کی تقریب، اور صنم ماروی، علی گل ملاح، سہراب سومرو سمیت اسلام آباد و کراچی کے مشہور بینڈز کی پرفارمنس شامل ہوگی۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی کے لیے دعا کی جائے گی، جبکہ شہر کے مختلف علاقوں کو قومی پرچموں اور لائٹنگ سے سجایا گیا ہے ۔دوسری جانب لاڑکانہ کے تعلقہ ایجوکیشن آفیسر میل اور فیمیل کی میزبانی میں بیگم نصرت بھٹو میموریل ہال میں 14 اگست یومِ آزادی اور معرکۂ حق کے سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی، جس میں ڈپٹی کمشنر وجاہت غفور، چیئرمین ڈسٹرکٹ کونسل اعجاز احمد لغاری، اور دیگر افسران شریک ہوئے ۔ اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے ملی نغمے ، ٹیبلو اور تقاریر پیش کیں، جبکہ بہترین پرفارمنس دینے والے بچوں کو انعامات دیے گئے ۔ مختلف اسکولوں کے ہیڈ ماسٹرز اور محکمہ تعلیم کے افسران کو شیلڈز پیش کی گئیں۔