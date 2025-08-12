خان پورمہر :معرکہ حق جشن آزادی میراتھن ریس
خان پورمہر (نمائندہ دنیا ) خان پورمہر میں بھی محکمہ کھیل سندھ کی جانب سے معرکہ حق جشن آزادی میراتھن ریس کا اہتمام کیا گیا۔۔۔
تین کلو میٹر طویل منی میراتھن ریس میں چار سو سے زائد نوجوانوں نے حصہ لیا، جس میں پہلی پوزیشن ریاض احمد کھوسو ،دوسری خورشید احمد، تیسری صفدر انڈھڑ اور محب اللہ نے چوتھی پوزیشن حاصل کی، ریس کے اختتام پر جیتنے والے ایتھلیٹس میں انعامات تقسیم کئے گئے ، جبکہ پہلی پوزیشن پچاس ہزار، دوسری تیس تیسری بیس ہزار کیش انعامات دئیے گئے ۔ میراتھن ریس کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر خانگڑھ ماجد حمید شیخ، ڈسٹرکٹ آفیسر اسپورٹس نثار احمد چانڈیو اور دیگر نے کیا۔