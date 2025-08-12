صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامشورو:امریکی قونصل جنرل کا پیپلز اسکول کا دورہ، طلبہ سے ملاقات

  • کراچی
جامشورو:امریکی قونصل جنرل کا پیپلز اسکول کا دورہ، طلبہ سے ملاقات

جامشورو (نمائندہ دنیا )امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربام نے پیپلز اسکول جامشورو کا دورہ کیا اور انگلش ایکسس مائیکرو اسکالرشپ پروگرام کے اسپورٹس ڈے میں شرکت کی۔

 اس موقع پر انہوں نے طلبہ اور اساتذہ سے ملاقات بھی کی اور کرکٹ، بولنگ اور تائیکوانڈو سرگرمیوں میں حصہ لیا۔واضح رہے ایکسس اسکالرشپ پروگرام امریکی حکومت کا تعلیمی منصوبہ ہے جو پاکستانی نوجوانوں کو انگریزی زبان، قیادت کی صلاحیت اور ثقافتی فہم میں بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے ، تاکہ انہیں مستقبل میں بہتر روزگار اور مواقع میسر آ سکیں۔قونصل جنرل اربام نے کہا کہ تعلیم زندگی کے ہر شعبہ میں مواقع پیدا کرنے اور نوجوانوں کو با مقصد مستقبل کے لیے تیار کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے ۔ ایک طالب علم نے بتایا کہ دو سال قبل وہ انگریزی بولنے میں کمزور تھا، مگر اب وہ اعتماد سے گفتگو کر سکتا ہے ۔پروگرام میں شریک طلبہ نے کہا کہ اس منصوبے سے انگریزی زبان کی مہارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور امید ظاہر کی کہ یہ پروگرام  جاری رہے گا۔  اختتام پر قونصل جنرل کو  سندھی اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اقلیتوں کے عالمی دن پر ڈپٹی کمشنر آفس میں کیک کاٹا گیا

ریڑھی ماڈل بازار کا 90فیصد کام مکمل ہو چکا :ڈپٹی کمشنر

ایم پی اے ثاقب خورشید نے پختہ سڑک کا افتتاح کردیا

18سال عمر والے ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں:اللہ بخش ملغانی

یونیورسٹی آف لیہ کا مالی سال 2025-26کا بجٹ منظور

چہلم ، انتظامی و سکیورٹی پلان کو حتمی شکل دیدی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس