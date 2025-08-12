جامشورو:امریکی قونصل جنرل کا پیپلز اسکول کا دورہ، طلبہ سے ملاقات
جامشورو (نمائندہ دنیا )امریکی قونصل جنرل اسکاٹ اربام نے پیپلز اسکول جامشورو کا دورہ کیا اور انگلش ایکسس مائیکرو اسکالرشپ پروگرام کے اسپورٹس ڈے میں شرکت کی۔
اس موقع پر انہوں نے طلبہ اور اساتذہ سے ملاقات بھی کی اور کرکٹ، بولنگ اور تائیکوانڈو سرگرمیوں میں حصہ لیا۔واضح رہے ایکسس اسکالرشپ پروگرام امریکی حکومت کا تعلیمی منصوبہ ہے جو پاکستانی نوجوانوں کو انگریزی زبان، قیادت کی صلاحیت اور ثقافتی فہم میں بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے ، تاکہ انہیں مستقبل میں بہتر روزگار اور مواقع میسر آ سکیں۔قونصل جنرل اربام نے کہا کہ تعلیم زندگی کے ہر شعبہ میں مواقع پیدا کرنے اور نوجوانوں کو با مقصد مستقبل کے لیے تیار کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے ۔ ایک طالب علم نے بتایا کہ دو سال قبل وہ انگریزی بولنے میں کمزور تھا، مگر اب وہ اعتماد سے گفتگو کر سکتا ہے ۔پروگرام میں شریک طلبہ نے کہا کہ اس منصوبے سے انگریزی زبان کی مہارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور امید ظاہر کی کہ یہ پروگرام جاری رہے گا۔ اختتام پر قونصل جنرل کو سندھی اجرک کا تحفہ پیش کیا گیا۔