پنگریو:گرین پاکستان ٹری پلانٹیشن ڈرائیو کا آغاز

پنگریو (نمائندہ دنیا) پنگریو اور گردونواح میں شجر کاری کے فروغ کے لیے گرین پاکستان ٹری پلانٹیشن ڈرائیو شروع کر دی گئی۔

 افتتاحی تقریب برائٹ فیوچر ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول اور ٹاؤن کمیٹی پنگریو کے اشتراک سے منعقد ہوئی، جس میں زرعی ماہر پروفیسر محمد اسماعیل کنبھر نے کہا کہ شجر کاری ماحول دوست درختوں میں اضافہ اور ماحولیاتی تبدیلی کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے ضروری ہے ۔ چیئرمین ٹاؤن کمیٹی میر محمد بخش ٹالپر نے شہر و دیہات میں پودے لگانے اور ان کی نگہداشت کی یقین دہانی کرائی۔ فراز گرین کمپنی کے سی ای او فراز جٹ نے مہم کے لیے پودے فراہم کرنے کا اعلان کیا۔ تقریب میں سول سوسائٹی، بلدیاتی نمائندوں اور تعلیمی ماہرین نے شرکت کی، جبکہ اسکول کے احاطے میں پودے لگا کر مہم کا افتتاح کیا گیا۔

 

