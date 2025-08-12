ڈمپرڈرائیور کالائسنس 9برس قبل ایکسپائر ہوگیا تھا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)راشد منہاس روڈ پر ڈمپر کے ٹکر سے بہن بھائی کے جاں بحق ہونے کے مقدمے میں پولیس نے گرفتار ملزم فردوس کو عدالت میں پیش کیا۔
تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ ملزم کے پاس ہیوی ٹریفک کا لائسنس نہیں ہے ، ملزم کے پاس ایل ٹی وی لائسنس ملا ہے لیکن وہ بھی 9 برس قبل ایکسپائر ہوچکا ہے ۔تفتیشی افسر نے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ملزم سے تفتیش کرکے ڈمپر کے مالک کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے جبکہ ملزم کے تمام دستاویزات کی بھی تصدیق کی جائے گی۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے ڈمپر ڈرائیور کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا۔