ایئرپورٹ خودکش حملے کیلئے فنڈنگ کیس میں ملزم کی درخواستِ ضمانت مسترد
کراچی (اسٹاف رپورٹر) سندھ ہائی کورٹ نے کراچی ایئرپورٹ خودکش حملے کے لیے فنڈنگ کیس میں گرفتار ملزم سعید کی درخواستِ ضمانت مسترد کردی۔
عدالت نے قرار دیا کہ استغاثہ کے پاس ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد موجود ہیں اور اسے ضمانت کی رعایت نہیں دی جاسکتی۔ عدالت کے مطابق ریکارڈ سے ثابت ہوتا ہے کہ ملزم کا نجی بینک کے حب برانچ میں اکاؤنٹ موجود تھا اور اس نے شریک ملزم کے ہمراہ بینک منیجر کے ذریعے گاڑی کی خریداری کے لیے 71 لاکھ روپے جمع کروائے جو بعد ازاں کراچی ایئرپورٹ کے باہر غیر ملکیوں پر خودکش حملے میں استعمال ہوئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ملزم نے بینک میں اپنی موجودگی سے انکار نہیں کیا۔ سرکاری وکیل کے مطابق ملزم نے خودکش حملہ آور کو دہشتگردی کے لیے فنڈنگ اور سہولتکاری فراہم کی جبکہ وکیل صفائی مامون شیروانی نے مؤقف اپنایا کہ فارنسک رپورٹ کے مطابق ملزم کے دستخط کیش ڈپازٹ سلپ سے میچ نہیں ہوئے اور مقدمے میں شریک نجی بینک افسر بلال کو پہلے ہی ضمانت مل چکی ہے ۔