عمارتوں، محلوں اور گاڑیوں کو دلکش سجاوٹ پرایوارڈ کااعلان
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی نے تمام اضلاع کے ایڈیشنل کمشنر ون کو ہدایت جاری کی ہے کہ جشنِ آزادی بھرپور اور شایان شان انداز میں منانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کو سجائیں۔
اس سلسلے میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ون ضلع وسطی عاصم عباسی نے اہم اجلاس طلب کر لیا ۔عاصم عباسی نے اجلاس میں کہا کہ کمشنر کراچی کی ہدایت پر عمارتوں، محلوں اور گاڑیوں کو دلکش انداز میں سجانے کے لیے شہری ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں اور جو بھی عمارت ، ورکشاپس، دکانیں ، کمرشل پلازہ ، گھریا گاڑی کو اچھے طور پر سجائے گا اسکو ایوارڈ بھی دیا جائے گا ۔ انہوں نے کہا کہ معرکہ حق اور آپریشن بنیان المرصوص میں پاکستان کی تاریخی کامیابی کے بعد قوم یومِ آزادی کو جوش و جذبے سے منائے گی۔