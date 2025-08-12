سندھ کے عوام تنہا نہیں ساتھ کھڑے ہیں، پاسبان
کراچی (این این آئی) پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے جنرل سیکریٹری اقبال ہاشمی اور وائس چیئرمین رفیق خاصخیلی نے الطاف حسین کے ورکرزکو حلف سے آزاد کر کے۔۔۔
مہاجر حقوق دلوانے میں ناکامی کا اعتراف کر نے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ سندھ کے عوام تنہا نہیں ہیں، پاسبان ان کے ساتھ کھڑی ہے ۔ ہم صوبے میں بسنے والے تمام پاکستانیوں کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ کوٹہ سسٹم غیر آئینی ہے ۔ اسے ختم کرنے لئے پاسبان مسلسل جد و جہد کر رہی ہے ۔ بہت جلد اس ظلم کے خلاف ملین مارچ کا اعلان کیا جائے گا۔پاسبان سندھ کے عوام کو بلا تفریق اپنے جھنڈے تلے جمع کرنا چاہتی ہے ۔پاکستان کے مسائل حل کرنا ہے تو شہریوں کو برابر کے حقوق دینا ہوں گے ۔