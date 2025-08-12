صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈمپرجلانے کے واقعہ میں ملوث افراد کی گرفتاری کیلئے کریک ڈاؤن

  • کراچی
ڈمپرجلانے کے واقعہ میں ملوث افراد کی گرفتاری کیلئے کریک ڈاؤن

کراچی(اسٹاف رپورٹر)راشد منہاس روڈ پرجان لیواحادثے کے بعدمشتعل شہریوں کی جانب سے ڈمپرجلائے جانے کے واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔

 پولیس نے اب تک ڈیڑھ درجن سے زائد نوجوانوں کوحراست میں لے لیا،زیر حراست نوجوانوں کے اہلخانہ کا کہنا ہے کہ ان کے بچے بے قصورہیں اوران کا ڈمپر جلائے جانے سے کوئی تعلق نہیں،ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اورہمارے بچوں کوفی الفور رہا کیا جائے ،ڈی آئی جی ویسٹ اورتحقیقاٹی ٹیم کے چیئرمین کا کہنا ہے پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 18 افراد کوحراست میں لیا ہے زیرحراست کسی بھی شخص کی گرفتاری تاحال ظاہرنہیں کی گئی ہے ۔انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی بے قصورکومقدمے میں نامزد نہیں کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے دعوے حبس میں دم توڑ گئے ، لوڈشیڈنگ سے زندگی مفلوج

ٹیکسٹائل برآمدات میں نمایاں اضافہ ، یورپی منڈیوں میں اشیا کی مانگ بڑھی

اقلیتوں کے قومی دن پر ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں:روف احمد

جشنِ آزادی تقریبات ، ایف ڈی اے کے زیر اہتمام مشاعرہ

غیر معیاری گوشت اور دودھ بیچنے والوں کیخلاف کارروائیاں تیز

پولیس ہینڈبال ٹیم نے ایجوکیٹر ٹیم کو شکست دے دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس