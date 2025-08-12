ڈمپرجلانے کے واقعہ میں ملوث افراد کی گرفتاری کیلئے کریک ڈاؤن
کراچی(اسٹاف رپورٹر)راشد منہاس روڈ پرجان لیواحادثے کے بعدمشتعل شہریوں کی جانب سے ڈمپرجلائے جانے کے واقعے میں ملوث ملزمان کی گرفتاریوں کے لیے پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے۔
پولیس نے اب تک ڈیڑھ درجن سے زائد نوجوانوں کوحراست میں لے لیا،زیر حراست نوجوانوں کے اہلخانہ کا کہنا ہے کہ ان کے بچے بے قصورہیں اوران کا ڈمپر جلائے جانے سے کوئی تعلق نہیں،ہمیں انصاف فراہم کیا جائے اورہمارے بچوں کوفی الفور رہا کیا جائے ،ڈی آئی جی ویسٹ اورتحقیقاٹی ٹیم کے چیئرمین کا کہنا ہے پولیس نے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 18 افراد کوحراست میں لیا ہے زیرحراست کسی بھی شخص کی گرفتاری تاحال ظاہرنہیں کی گئی ہے ۔انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی بے قصورکومقدمے میں نامزد نہیں کیا جائے گا۔